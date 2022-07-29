Очевидцы рассказали, как посетители хостела в Москве кричали и сгорали заживо

По словам местных жителей, люди не могли выбраться из помещений: на окнах стояли решетки, а входная дверь горела Фото: прокуратура Москвы

В ночь на 29 июля в Москве на Алма-Атинской улице загорелся хостел. Очевидцы рассказали о пожаре в здании. По словам местных жителей, люди не могли выбраться из помещений: на окнах стояли решетки, а входная дверь горела. От огня лопались стекла, посетители кричали, сообщает KP.RU.

«С улицы мужчины наваливались на эти решетки, раскачивали, выламывали их. Я видела, как два окна удалось открыть, вроде бы сзади еще одну решетку убрали. Люди оттуда выскакивали – не знаю, сколько – 10, может быть 15», - рассказала корреспонденту женщина из соседнего дома.

Хостел находился на первом этаже 16-этажного жилого дома. Общая площадь помещений составляла 650 квадратных метров. Внутри было 10 комнат, два туалета, два душа, небольшая кухня и комната администратора. По словам жителей, в хостеле в основном жили мигранты.

По информации МЧС, площадь возгорания составила 150 квадратных метров, 200 жильцов многоэтажки эвакуировали. Огонь потушили примерно за час. В хостеле нашли тела восьми человек, их личности устанавливаются. По факту случившегося в столичном СК возбудили уголовное дело.