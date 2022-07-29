Подавший сигнал бедствия над Каспийским морем самолет благополучно сел в Грозном

Самолет сел в Грозном

Развернувшийся над Каспийским морем самолет компании UTair, выполнявший рейс Грозный-Москва, успешно приземлился в аэропорту столицы Чеченской республики, сообщил в своем Телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он опубликовал видео самолета, сопроводив его комментарием «Хвала Аллаху за все Альхамдулиллах».

Как сообщал KP.RU ранее, Boeing вскоре после взлета подал сигнал бедствия и сменил курс. Как выяснилось позднее, командир экипажа решил вернуть самолет в аэропорт вылета после того, как на борту сработал индикатор давления, расположенный в салоне.

- В это время в аэропорту Грозного по тревоге были подняты все спасательные службы. Хвала Всевышнему, они не понадобились, - написал Рамзан Кадыров в соцсетях.

Он добавил, что посадка прошла в штатном режиме. Никто из находившихся на борту людей не пострадал. «Пилоты сработали грамотно», - отметил Рамзан Кадыров.