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Звезды29 июля 2022 15:17

Квартиру сбежавшего Александра Реввы нашли в элитном комплексе Москва-Сити

Супруга шоумена Анжелика Ревва приобрела апартаменты летом 2022 года
Авторы (2):
Ирина ВИКТОРОВА
Ирина РЕБРИКОВА
Стоимость квартиры, купленной супругой шоумена Анжеликой Ревва, оценивают примерно в 140 млн рублей

Стоимость квартиры, купленной супругой шоумена Анжеликой Ревва, оценивают примерно в 140 млн рублей

Фото: СОЦСЕТИ

Уехавший из России в Испанию шоумен Александр Ревва и его супруга Анжелика оказались владельцами роскошной квартиры в элитном комплексе Москва-Сити, сообщает KP.RU. Апартаменты оцениваются в 140 млн рублей.

Не последнюю роль играет не только статус жилого комплекса и расположение, но и площадь объекта недвижимости. Она составляет 250 квадратных метров.

Новую квартиру приобрела супруга артиста Анжелика Ревва, сделка состоялась летом 2022 года.

Как сообщал KP.RU ранее, Александр Ревва и его жена вместе с двумя дочерьми отправились в Испанию. Поклонники шоумена заподозрили, что он оставил Россию навсегда. Телеведущий Оскар Кучера попытался опровергнуть эти предположения, заметив, что его коллега всего лишь отправился на отдых.

Тем не менее, недавно стало известно, что в элитном поселке Павлово на Новорижском шоссе выставлен на продажу двухэтажный особняк, похожий на дом Александра Реввы, расположенный в том же населенном пункте.