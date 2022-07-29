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Общество29 июля 2022 15:59

Посетители павильонов «Здоровая Москва» прошли более 3 млн обследований

Их итоги загрузили в электронные медкарты пациентов
Ирина РЕБРИКОВА
Павильоны «Здоровая Москва» открыты в 46 парках столицы

Павильоны «Здоровая Москва» открыты в 46 парках столицы

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В открытых с 11 мая павильонах «Здоровая Москва» жители столицы прошли 3,3 млн обследований, было сдано больше 900 тысяч анализов, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

При этом данные осмотров, инструментальных и аналитических исследований сразу же загружались в электронные медкарты посетителей. Сейчас в них доступны и анкеты диспансеризации, и заключения врачей.

- Важная медицинская информация не потеряется и будет доступна в любое время, - отметила руководитель центра медицинской профилактики Департамента здравоохранения Москвы Татьяна Елагина.

Обследование в павильонах «Здоровая Москва», открытых в 46 столичных парках, носит более глубокий характер, чем при традиционной диспансеризации. Оно поможет выявить признаки скрытых заболеваний, отдельно проводятся исследования на наличие постковидных проявлений. Как сообщал KP.RU ранее, углубленный чекап после коронавируса прошли около 83 тысяч человек.