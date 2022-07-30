В Москве задержали руководство хостела, где заживо сгорели восемь человек

Руководство хостела подозревают в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекших смерть постояльцев Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Москве сотрудники Следственного комитента задержали 55-летнего учредителя и 24-летнего генерального директора хостела, где в ночь на пятницу 29 июля при пожаре погибли восемь человек. Руководство пункта размещения на Алма-Атинской улице подозревают в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекших смерть постояльцев, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

Уточняется, что по месту проживания фигурантов дела идут обыски. С задержанными проводят необходимые следственные действия, допрашивают свидетелей и очевидцев трагедии. В ближайшее время руководству сгоревшего хостела предъявят обвинение.

СК намерен ходатайствовать перед Пресненским судом Москвы об избрании им меры пресечения, связанной с лишением свободы. Расследование по делу продолжается.

Как сообщал KP.RU, ночью 29 июля на Алма-Атинской улице в Москве на первом этаже 16-этажного дома произошел пожар. Восемь постояльцев погибли, еще 200 человек эвакуировали из многоэтажки. Следствие устанавливает точную причину возгорания. По основной версии пожар начался из-за неисправной электропроводки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.