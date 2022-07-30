Людей эвакуируют из ТЦ «Ривьера» и «Принц Плаза» в Москве

Массовая эвакуация посетителей прошла в двух торговых центра Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Массовая эвакуация посетителей прошла в двух торговых центра Москвы – «Принц Плаза» у станции метро «Теплый Стан» и «Ривьера» на Автозаводской улице, сообщает Telegram-канал «Новости Москвы»

Причины эвакуации пока не сообщаются. На месте работают сотрудники экстренных служб города.

Ранее KP.RU сообщал, что 21 июня 2022 года около семи тысяч посетителей эвакуировали из торгового центра «Афимолл» в центре Москвы из-за пожара. Никто не пострадал. На месте ЧП работали пожарно-спасательные подразделения и сотрудники полиции. Возгорание произошло в ресторане «Н-Сити»: загорелись жировые отложения в вентиляционной вытяжке. Станции метро «Выставочная» и «Деловой центр» работали штатно.