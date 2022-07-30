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Происшествия30 июля 2022 13:17

Посетителей Третьяковской галереи в Москве эвакуировали после анонимной угрозы

Главное здание, Инженерный корпус на Лаврушинском переулке и Новая Третьяковка на Крымском Валу будут закрыты до 17:00 30 июля
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве из трех зданий Государственной Третьяковской галереи эвакуировали посетителей после анонимной угрозой

В Москве из трех зданий Государственной Третьяковской галереи эвакуировали посетителей после анонимной угрозой

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве 30 июля 2022 года из трех зданий Государственной Третьяковской галереи эвакуировали посетителей после анонимной угрозой. Людей вывели из главного здания, Инженерного корпуса на Лаврушинском переулке и из Новой Третьяковки на Крымском Валу, сообщается на сайте культурного учреждения.

«В связи с анонимной угрозой мы вынуждены эвакуировать посетителей и до 17:00 30 июля прекратить работу музеев Третьяковской галереи», — говорится в сообщении.

Посетители, которые не смогли попасть на выставку или не успели осмотреть всю экспозицию, смогут посетить музей по купленному билету в течение недели.

Информация о возобновлении работы Третьяковской галереи появится на сайте музея.

Ранее KP.RU сообщал, что людей эвакуируют из торговых центров «Ривьера» и «Принц Плаза» в Москве. Посетителей вывели на улицу, на месте работают сотрудники экстренных служб. Причины эвакуации не сообщаются.