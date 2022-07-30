Суд Москвы отправил в СИЗО владельца хостела, где при пожаре сгорело восемь человек

Пресненский суд отправил 55-летнего учредителя хостела под стражу до 29 сентября 2022 года Фото: Евгения ГУСЕВА

Пресненский суд Москвы отправил 55-летнего учредителя хостела, где при пожаре сгорели восемь человек, под стражу до 29 сентября 2022 года, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Владельцу сгоревшего пункта размещения на Алма-Атинской улице предъявили обвинение об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть постояльцев.

В ведомстве уточнили, что учредитель и генеральный директор хостела знали о несоответствии противопожарной защиты в помещении, однако с целью получения максимальной выгоды, продолжали заселять граждан.

«В результате при пожаре, возникшем от неустановленного источника огня, и последующем воспламенении горючих материалов, погибло 8 человек», — отметили в прокуратуре.

Суд Москвы отправил в СИЗО владельца хостела, где при пожаре погибли восемь человек Фото: прокуратура Москвы

Напомним, ночью 29 июля восемь человек сгорели заживо в хостеле, расположенном в 16-этажноми доме на Алма-Атинской улице в Москве. Из здания эвакуировали 200 человек, восемь постояльцев госпитализировали в медучреждение. СК задержал 55-летнего учредителя и 24-летнюю гендиректора хостела, это отец и дочь. Фигуранты оказывают активное противодействие следствию.