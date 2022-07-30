Руководству хостела в Москве, где заживо сгорели восемь человек, предъявили обвинение

Гендиректор и учредитель сгоревшего хостела оказывают активное противодействие следствию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководству хостела, где в ночь на 29 июля при пожаре погибли восемь человек, предъявили обвинение. Следственный комитет России просит Пресненский суд на время следствия заключить под стражу 55-летнего учредителя и 24-летнюю генерального директора пункта размещения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 сентября», — рассказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Она пояснила, что владельцев хостела обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим смерть постояльцев. Они оказывают активное противодействие следствию.

Ранее KP.RU сообщал, что восемь человек сгорели заживо в хостеле, расположенном в 16-этажноми доме на Алма-Атинской улице в Москве. Из здания эвакуировали 200 человек. По основной версии пожар произошел из-за неисправной проводки. СК задержал учредителя и гендиректора хостела, это отец и дочь. По местам их проживания провели обыски.