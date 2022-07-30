Грузовик опрокинулся в результате аварии на Северо-Восточной хорде в Москве

Грузовик опрокинулся на проезжую часть в результате ДТП на Северо-Восточной хорде Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве грузовик и легковой автомобиль столкнулись на Северо-Восточной хорде по Белокаменному шоссе. В результате ДТП фура перевернулась на проезжую часть, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Информации о пострадавших пока не поступало. На месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства ДТП выясняются.

В Департаменте транспорта Москвы уточнили, что движение на этом участке дороги осуществляется по одной полосе из трех.

Ранее KP.RU сообщал, что начальник 62-й пожарной части насмерть разбился на мотоцикле в центре Москвы. Авария произошла днем 27 июля. Водитель «Мерседеса» передвигался по Краснохолмской набережной и при повороте на Новоспасский переулок влетел в мотоцикл «Хонда». Сотрудник МЧС получил перелом основания черепа и скончался в медицинском учреждении от полученных травм. По факту ДТП идет проверка.