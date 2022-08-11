Легковой автомобиль разбил автобусную остановку на востоке Москвы

Водителю стало плохо за рулем и он не справился с управлением автомобилем Фото: Департамент транспорта Москвы

На востоке Москвы водитель легкового автомобиля, который двигался по Лухмановской улице, не справился с управлением и напротив дома 12 выехал на тротуар, угодив в остановку общественного транспорта, сообщает столичный Дептранс.

В павильоне в этот момент никого не было, пешеходы и пассажиры общественного транспорта не пострадали. Автомобиль снес боковую сторону остановки.

О травмах водителя не сообщается, однако в Дептрансе уточняют, что само происшествие могло произойти из-за того, что водителю стало плохо за рулем.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб города, проезд по Лухмановской улице не затруднен.

Ранее KP.RU сообщал, что на улице Стромынка у выезда на Русаковскую набережную перевернулся грузовик и перекрыл две полосы из трех. На текущий момент движение на участке не затруднено.