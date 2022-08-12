Мужчину задержали за незаконное хранение оружия, боеприпасов и пороха в Москве

Жителя Москвы задержали за незаконное хранение оружия, боеприпасов и пороха Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 47-летнего мужчину, который незаконно хранил в своем гараже огнестрельное оружие, боеприпасы и порох. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ по столице.

Полицейские обнаружили и изъяли четыре емкости со смесью порохов промышленного изготовления массой более 164 граммов, 252 патрона, пистолет для бесшумной и беспламенной стрельбы, а также глушитель, части затвора от винтовки «Мосина», магазины и стволы от пистолетов «ПМ-СХ» и «Макарова».

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком от шести до восьми лет. Подозреваемый находиться под подпиской о невыезде.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве задержали мужчину за незаконное хранение боеприпасов и пороха. В квартире подозреваемого на Абрамцевской нашли банки с порохом общей массой 12 килограмм и 326 боевых патронов разного калибра.