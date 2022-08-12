Появилось видео аварии с тремя автомобилями на Каширском шоссе, одна машина перевернулась

Один из автомобилей опрокинулся после столкновения Фото: Департамент транспорта Москвы

Три автомобиля столкнулись на Каширском шоссе на полосах движения в центр Москвы примерно в 600 метрах от съезда с МКАД, сообщает столичный Дептранс. Из-за аварии в районе дома № 65 на шоссе перекрыто движение по крайнему левому и среднему ряду.

По предварительным данным, одна из столкнувшихся машин - каршеринговый автомобиль Volkswagen. Также попавший в столкновение автомобиль Audi опрокинулся на крышу. О состоянии водителей и пассажиров попавших в ДТП машин не сообщается.

Для движения на участке с аварией пока доступен только один ряд. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, которые устраняют последствия аварии.

Ранее KP.RU рассказал, как патрульные спасли жизнь водителя, которого парализовало за рулем во время поездки по МКАД. Как выяснилось позднее, москвич пережил инфаркт головного мозга.