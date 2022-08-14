Мотоциклист разбился насмерть в аварии с легковым авто на Рублевском шоссе

Полиция выясняет все обстоятельства аварии, в которой погиб мотоциклист Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мотоциклист погиб в аварии с участием легкового автомобиля KIA на Рублевском шоссе вблизи перекрестка с Можайским в Москве, сообщают «Известия». Дорожное происшествие произошло поздно вечером 13 августа.

От полученных в результате инцидента травм водитель мотоцикла скончался до приезда медиков. О состоянии водителя иномарки не сообщается.

Дептранс Москвы уточнял, что авария привела к перекрытию двух полос движения из трех. На текущий момент проезжая часть освобождена, последствия происшествия ликвидированы.

Ранее KP.RU сообщал, что на северо-востоке Москвы грузовик сбил велосипедистку, которая ехала в попутном направлении. Женщина погибла на месте происшествия. Позднее выяснилось, что водитель фуры был пьян. Его задержали, а затем решили арестовать на время расследования. Он пробудет под стражей как минимум до 12 сентября.