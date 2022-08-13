Сбивший велосипедистку пьяный водитель фуры арестован в Москве

Виновник трагедии пробудет под стражей месяц - до 12 сентября Фото: принтскрин видео.

Суд с учетом позиции прокуратуры Северо-Восточного административного округа арестовал 37-летнего мужчину, насмерть сбившего на грузовике женщину-велосипедистку. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Он пробудет под стражей месяц - до 12 сентября.

Трагедия произошла 12 августа в пятницу. Виновник аварии, будучи пьяным, сел за руль грузовика с прицепом. На улице Полковой в Москве он совершил наезд на женщину, двигавшейся в попутном направлении на оживленной трассе. От полученных травм она скончалась на месте.

Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура.

Ранее KP.RU сообщал, что легковой автомобиль разбил автобусную остановку на улице Лухмановской на востоке Москвы. Водитель не справился с управлением и напротив дома 12 выехал на тротуар, угодив в остановку общественного транспорта. К счастью, никто не пострадал.