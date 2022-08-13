Прокуратура опубликовала видео наезда пьяного водителя грузовика на велосипедистку в Москве

На кадрах видно, что как грузовик с прицепом совершает наезд на женщину на оживленной трассе Фото: принтскрин видео.

Московская прокуратура опубликовала момент наезда пьяного водителя грузовика на женщину, которая передвигалась на велосипеде по дороге. Из-за травм она скончалась на месте происшествия.

Трагедия произошла 12 августа в пятницу на Полковой улице в Москве. На кадрах видно, что как грузовик с прицепом совершает наезд на женщину на оживленной трассе.

37-летний виновник происшествия задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Его заключили под стражу на срок до 12 сентября 2022 года, говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой.

Ранее KP.RU сообщал, что три автомобиля столкнулись на Каширском шоссе на полосах движения в центр Москвы примерно в 600 метрах от съезда с МКАД. Одной из столкнувшихся машин оказался каршеринговый автомобиль Volkswagen. Также попавший в столкновение автомобиль Audi опрокинулся на крышу.