Жаркая погода в Москве сохранится до 21 августа 2022 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

15 августа 2022 года в Москве ожидается жаркая погода. Температура воздуха прогреется до плюс 31 градуса. Об этом говорится в информации на сайте Гидрометцентра России.

В течение дня температура в городе поднимется до 31 градуса, а в ночь на 16 августа 2022 года, воздух охладится до 17-19 градусов. Ветер ожидается восточный - его скорость достигнет 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление в Москве, в понедельник, составит 753 мм ртутного столба.

Так же отмечается, что в столице, до 13:00 16 августа действует желтый уровень погодной опасности.

Ранее KP.RU сообщал, что жара в московском регионе продержится до 21 августа 2022 года. Синоптик Шувалов отмечал, температура, превышающая +30 градусов, — довольно редкое явление для августа. Но добавил, что раньше были и более жаркие последние месяцы августа.