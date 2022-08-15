Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 августа 2022 5:31

Жара до +31 градуса и без осадков ожидается в Москве 15 августа 2022 года

В понедельник жителей Москвы ожидает жаркая погода
Светлана ДАНИЛИНА
Жаркая погода в Москве сохранится до 21 августа 2022 года

Жаркая погода в Москве сохранится до 21 августа 2022 года

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

15 августа 2022 года в Москве ожидается жаркая погода. Температура воздуха прогреется до плюс 31 градуса. Об этом говорится в информации на сайте Гидрометцентра России.

В течение дня температура в городе поднимется до 31 градуса, а в ночь на 16 августа 2022 года, воздух охладится до 17-19 градусов. Ветер ожидается восточный - его скорость достигнет 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление в Москве, в понедельник, составит 753 мм ртутного столба.

Так же отмечается, что в столице, до 13:00 16 августа действует желтый уровень погодной опасности.

Ранее KP.RU сообщал, что жара в московском регионе продержится до 21 августа 2022 года. Синоптик Шувалов отмечал, температура, превышающая +30 градусов, — довольно редкое явление для августа. Но добавил, что раньше были и более жаркие последние месяцы августа.