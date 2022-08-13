Синоптик Шувалов рассказал, сколько продержится жара в Москве Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жара в московском регионе продлится до 21 августа, сообщил метеоролог Александр Шувалов телеканалу «360». Столбики термометров поднимутся на 4-6 градусов выше нормы.

По словам Шувалова, температура, превышающая +30 градусов, - довольно редкое явление для августа. Но добавил, что раньше были и более жаркие последние месяцы августа. В пример он привел высокие температуры в 2010 году и погоду 12 августа 1972 года, когда температура поднялась до +34 градусов.

Жара не будет сопровождаться осадками, и это довольно неприятный момент. Он предупредил о том, что в сухую жаркую погоду следует быть осторожнее на природе и в лесах, чтобы не спровоцировать пожар.

Ранее научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об «острове тепла» в Москве с 15 по 21 августа 2022 года. По прогнозам, в городе будет жарче, чем в области из-за прогрева стен зданий в ясную, солнечную погоду.