В Москве на улице Камова сгорел автомобиль стоимостью 5 миллионов рублей

Очевидец обратился в полицию и сообщил, что у одного из домов по улице Камова в Москве горит автомобиль Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очевидец обратился в полицию и сообщил, что у одного из домов по улице Камова в Москве горит автомобиль. На место выехали экстренные службы - которые устранили возгорание.

В пресс-службе МВД сообщается, что автомобиль, стоимостью пять миллионов рублей поджег неизвестный и скрылся. Однако, вскоре полиция его задержала. Злоумышленником оказался мужчина в возрасте 66 лет.

По предварительным данным, между поджигателем и владельцев автомобиля возник конфликт, из-за которого мужчина решил поджечь машину.

После случившегося возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее KP.RU сообщал, что 13 августа в результате аварии на Рублевском шоссе вблизи перекрестка с Можайским в Москве погиб мотоциклист.