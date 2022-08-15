Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве днем 15 августа 2022 года на Кутузовском проезде в районе дома 41 произошло массовое ДТП: столкнулись несколько автомобилей, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Информации о пострадавших пока не поступало. На месте аварии работают экстренные службы города. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства случившегося.

На участке были заняты две полосы из семи в сторону центра. Столичным автомобилистам рекомендовали выбирать альтернативные маршруты проезда. В 14:11 проезжую часть освободили.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве на улице Камова сгорел автомобиль стоимостью пять миллионов рублей. Возгорание устранили. Как выяснилось, иномарку поджог 66-летний мужчина, злоумышленники задержали сотрудники полиции. По предварительным данным, между ним и владельцем авто произошел конфликт. Поджигатель находится под подпиской о невыезде.