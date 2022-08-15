Грузовик загорелся на проспекте Вернадского в Москве

Автомобиль загорелся на проспекте Вернадского Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на проспекте Вернадского в районе дома 20 при движении в сторону области загорелся грузовой автомобиль, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

На месте происшествия работают оперативные службы города. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Информации о пострадавших не поступало. На представленной фотографии видно, что транспортное средство почти полностью выгорело.

Работает одна полоса движения из трех. Столичным автомобилистам советуют объезжать данным участок.

Ранее KP.RU сообщал, что массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в районе дома 41 Москве. Водитель автомобиля Hyundai столкнулся с тремя попутно следовавшими транспортными средствами. Два человека пострадали: таксист и женщина-пассажир, их госпитализировали в медучреждение с травмами различной степени тяжести. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. Движение в сторону центра было временно затруднено.