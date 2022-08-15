Водитель такси и женщина-пассажир пострадали в аварии на Кутузовском проспекте в Москве

Два человека пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей на Кутузовском проспекте Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два человека пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей на Кутузовском проспекте, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai столкнулся с тремя попутно следовавшими транспортными средствами. На месте аварии работают оперативные службы города. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Уточняется, что в ДТП пострадали водитель такси и женщина-пассажир, их госпитализировали в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

Ранее KP.RU сообщал, что массовая авария произошла на Кутузовском проспекте в районе дома 41 Москве. На участке были заняты две полосы из семи в сторону центра, в 14:11 проезжую часть освободили.

Напомним, утром 13 августа в Лефортовском тоннеле водитель автомобиля врезался в 20-й выход тоннеля в правом углу. Из-за этого движение в сторону Русаковской эстакады было затруднено. Водителям рекомендовали выбирать другие маршруты.