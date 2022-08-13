Прерванное из-за аварии в Лефортовском тоннеле движение восстановлено

В Лефортовском тоннеле водитель автомобиля врезался в 20-й выход тоннеля в правом ряду Фото: Департамент транспорта Москвы

Движение, прерванное из-за аварии в Лефортовском тоннеле, восстановлено. Об этом сообщает Департамент транспорта Москвы.

Рано утром 13 августа в Лефортовском тоннеле водитель автомобиля врезался в 20-й выход тоннеля в правом ряду. Из-за этого движение в сторону Русаковской эстакады было затруднено. Водителям рекомендовали выбирать другие маршруты. На месте работали оперативные службы города. О состоянии водителя ничего не сообщается.

Ранее KP.RU сообщал, что из-за киносъемок и строительных работ с 13 августа перекроют улицы в Москве. 14 августа в течение рабочего дня будет перекрыт участок в Большом Спасоглинищевском переулке в границах домов 4 и 12. Также в этот день ограничат движение по проезду между домами 28 и 30 на Большой Академической улице.