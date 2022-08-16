Онлайн-гид «Узнай Москву» представил топ летних прогулок по столице - Сергунина

Фото: Пресс-служба ВДНХ

На портале «Узнай Москву» появился рейтинг самых популярных летних маршрутов по городу. Из них на первом месте - аудиогид «Вокруг Патриарших». В топ-5 входят также маршруты по Кузнецкому Мосту, по местам, связанным с именем Петра Великого, самым красивым домам живописного холма между Яузскими воротами и Таганкой, а также «Московский модерн».

«Сейчас на портале “Узнай Москву” представлено более 200 маршрутов. Каждый поможет ближе познакомиться с историей города, расскажет об уникальных фактах, связанных с объектами культурного наследия и судьбами известных жителей столицы разных эпох. Для некоторых прогулок предусмотрен аудиогид — им удобно пользоваться как на сайте, так и в мобильном приложении проекта», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Например, чаще всего отдыхающие в столице гуляют летом на Патриарших прудах. В пути можно полюбоваться необычными памятниками архитектуры, среди которых доходный дом 1902 года постройки в Большом Козихинском переулке (д. 10). Окна второго этажа украшают скульптуры крылатой богини Ники и изваяния рыси. Поэтому здание известно как «Дом с рысями».

Ещё один любимый многими маршрут - по Кузнецкому мосту. Здесь обязательно стоит увидеть знаменитый Дом моделей, а также здание, в котором был совершен первый в Москве телефонный звонок в 1882 году. А во время другой экскурсии - «Московский модерн» - можно узнать интересные подробности об этом архитектурном стиле.

Напомним, проект «Узнай Москву» создан совместно департаментами информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. С его помощью можно самостоятельно проложить маршрут увлекательной прогулки, узнать много интересного о столице. Портал постоянно обновляется. В этом году на нем добавились маршруты по историческим районам Москвы - Замоскворечью, бывшему Белому городу, Зарядью, Лефортово и другим достопримечательным местам. Всего на портале представлены фотографии и описание более 2,2 тысячи зданий, 670 памятников, 350 музеев, а также данные о 334 исторических личностях.