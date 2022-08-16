Уголовное дело возбудили против врача, который травмировал 7-летнего ребенка во время процедуры в Москве

Врача-хирурга частно во время проведения процедуры на северо-востоке Москвы травмировал семилетнего ребенка Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве в отношении 42-летнего врача-хирурга частной клиники возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Во время проведения платной процедуры на дому специалист травмировал семилетнего мальчика, сообщает ГСУ СК России по столице.

По данным следствия, 13 августа 2022 года в квартире на улице Героев Панфиловцев на северо-востоке Москвы врач частной клиники причинил малолетнему ребенку травму при проведении медицинской процедуры. Мальчика госпитализировали в больницу, где ему оказали необходимую помощь, а после отпустили домой.

Следователи допрашивают подозреваемого и родителей пострадавшего ребенка. В ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве новорожденного ребенка госпитализировали из-за сильного кровотечения после обрезания. Процедуру проводили на дому. Родители нашли врача в интернете.