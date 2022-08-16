Семилетний мальчик попал в больницу после ритуального обрезания в Москве

Семилетний ребенок попал в больницу после ритуального обрезания в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

На северо-востоке Москвы семилетний мальчик попал в медицинское учреждение после неудачного обрезания. В ходе операции по удалению крайней плоти хирург отрезал ребенку часть полового органа, сообщает Telegram-канал «Baza».

Уточняется, что врач частной клиники проводил медицинскую процедуру на дому и случайно травмировал ребенка. Мальчика госпитализировали в медицинское учреждение, ему оказали необходимую помощь.

Как сообщал KP.RU, в Москве в отношении 42-летнего врача-хирурга возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Мужчина травмировал ребенка во время процедуры, которую он проводил на дому. Инцидент произошел 13 августа на улице Героев Панфиловцев. Пострадавшему ребенку оказали медпомощь и отпустили домой. Следователи допрашивают подозреваемого и родителей мальчика. В ближайшее время специалисты назначат судебно-медицинскую экспертизу.