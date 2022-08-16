Движение на Садовом кольце в Москве восстановили после возгорания автомобиля

Возгорание автомобиля на Садовой-Самотечной улице в Москве потушили, движение восстановлено Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве полностью восстановили движение на внешней стороне Садового кольца после того, как на Садовой-Самотечной улице в районе дома 1 загорелся автомобиль, сообщает Telegram-канал «Дептран. Оперативно».

На месте происшествия работали оперативные и экстренные службы города, транспортное средство потушили. На внутренней стороне Садового кольца было занято две полосы движения из пяти, на внешней – одна полоса. Автомобилистам рекомендовали объезжать данный участок трассы.

В Департаменте транспорта Москвы уточнили, что в 16:09 движение восстановили по внешней стороне Садового кольца, к 16:10 на внутренней стороне работало четыре полосы из пяти. В 16:31 движение полностью восстановили.

Ранее KP.RU сообщал, что электробус загорелся на Страстном бульваре в Москве. Водитель заметил задымление, высадил пассажиров и сделал все, чтобы устранить возгорание. На место прибыли пожарные, они потушили пламя. Никто не пострадал.