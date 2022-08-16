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Происшествия16 августа 2022 14:49

Девушка дала отпор насильнику в Новой Москве

Мужчину задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Задержан мужчина, подозреваемый в покушении на изнасилование в Новой Москве

Задержан мужчина, подозреваемый в покушении на изнасилование в Новой Москве

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новой Москве девушка отбилась от насильника, в этом ей помогли прохожие. Подозреваемого задержали, с ним проводят следственные действия, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Инцидент произошел вечером 14 августа в поселении Внуковское в Москве. Неизвестный мужчина напал на девушку и попытался надругаться над ней. Однако насильник не смог довести свое преступление до конца: его жертва оказала активное сопротивление, к ней на помощь пришли прохожие, они спугнули мужчину, он скрылся.

Столичные правоохранители задержали подозреваемого, его допрашивают. Потерпевшая опознала мужчину. В ближайшее время ему предъявят обвинений и изберут меру пресечения.

Ранее KP.RU сообщал, что полиция задержала насильника, напавшего на несовершеннолетнюю девушку на парковке в Москве. Мужчина обвиняется в покушении на изнасилование несовершеннолетней. Следствие требует заключить фигуранта под стражу.