Девушка дала отпор насильнику в Новой Москве

Задержан мужчина, подозреваемый в покушении на изнасилование в Новой Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новой Москве девушка отбилась от насильника, в этом ей помогли прохожие. Подозреваемого задержали, с ним проводят следственные действия, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Инцидент произошел вечером 14 августа в поселении Внуковское в Москве. Неизвестный мужчина напал на девушку и попытался надругаться над ней. Однако насильник не смог довести свое преступление до конца: его жертва оказала активное сопротивление, к ней на помощь пришли прохожие, они спугнули мужчину, он скрылся.

Столичные правоохранители задержали подозреваемого, его допрашивают. Потерпевшая опознала мужчину. В ближайшее время ему предъявят обвинений и изберут меру пресечения.

Ранее KP.RU сообщал, что полиция задержала насильника, напавшего на несовершеннолетнюю девушку на парковке в Москве. Мужчина обвиняется в покушении на изнасилование несовершеннолетней. Следствие требует заключить фигуранта под стражу.