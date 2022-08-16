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Происшествия16 августа 2022 15:59

Пассажир напал на 16-летнюю девочку на станции метро «Кунцевская» в Москве

Полицейские задержали 38-летнего нарушителя, возбуждено уголовное дело
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В московском метро мужчина напал на 16-летнюю девушку

В московском метро мужчина напал на 16-летнюю девушку

Фото: Евгения ГУСЕВА

Сотрудники полиции Московского метрополитена задержали 38-летнего безработного мужчину, который напал на 16-летнюю девушку на станции «Кунцевская», сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ по городу.

По данным ведомства, мужчина «из хулиганских побуждений» набросился на подростка, девушка распылила ему в лицо содержимое баллончика. За потерпевшую вступились очевидцы происшествия, они не дали злоумышленнику скрыться.

Через несколько минут подозреваемого задержали правоохранители и доставили в полицейский участок. Бригада скорой помощи госпитализировала несовершеннолетнюю в больницу, там она проходит лечение.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о побоях. В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее KP.RU сообщал, что девушка дала отпор насильнику в Новой Москве, на помощь к ней пришли прохожие. Подозреваемого задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.