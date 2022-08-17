«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 17 августа из-за жары

Столбики термометра в Москве 17 августа поднимутся до отметки в 32 градуса Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на период с 11:00 до 18:00 17 августа, следует из данных Росгидрометцентра. Причина - сильная жара. В среду днем в столице ожидается температура до +32 градусов.

Вечером она понизится; снизится и уровень погодной опасности - до «желтого». Также «желтый уровень» будет действовать в четверг, 18 августа.

Предупреждают синоптики и о высоком риске пожаров. Ситуацию в Москве 17 августа они оценивают, присваивая ей четвертый, предпоследний, класс пожароопасности.

Царящая в столице жара несет с собой не только минусы, но и плюсы: в регионе сохраняется комфортная погода для того, чтобы продлить купальный сезон или заняться водным видом спорта. Недавно KP.RU рассказал, где в Москве можно научиться сапсерфингу и сравнил цены на обучение.