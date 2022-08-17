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Происшествия17 августа 2022 6:55

Такси врезалось в грузовик в районе Сигнального проезда в Москве

Один из двух пострадавших оказался заблокирован в покореженном автомобиле
Ирина РЕБРИКОВА
В аварии пострадали два человека

В аварии пострадали два человека

Утром 17 августа на съезде с СВХ в сторону Алтуфьевского путепровода такси врезалось в грузовую ГАЗель, которая ехала в попутном направлении, сообщает источник KP.RU. Пострадали как минимум два человека. Оба находились в легковом автомобиле.

При этом один из пострадавших оказался зажат из-за сильно покореженного кузова машины. Сотрудники МЧС деблокировали пострадавшего.

По чьей вине произошла авария, пока неизвестно. На месте работают оперативные службы города, их сотрудники устраняют последствия аварии.

Дептранс столицы уточняет, что движение в сторону Алтуфьевского шоссе временно затруднено и предлагает пока выбирать пути объезда проблемного участка.

Как сообщил KP.RU ранее, на Садовом кольце загорелся автомобиль. ЧП произошло возле дома № 1 по Садовой-Самотечной улице.