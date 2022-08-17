Авария с мотоциклом перекрыла две полосы на МКАДе у Симферопольского шоссе

Легковой автомобиль Wolkswagen и мотоциклист столкнулись 17 августа на 34-м километре МКАД Фото: Департамент транспорта Москвы

Мотоцикл и легковой автомобиль Wolkswagen столкнулись около 8:00 17 августа на 34-м километре МКАД на юго-западе Москвы, сообщает Дептранс столицы. ДТП произошло вблизи развязки с Симферопольским шоссе на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги.

Пострадал как минимум один человек. Из-за аварии на этом участке Кольцевой оказались заняты две полосы, что вызвало затруднение движения. На 10:00, согласно сервису Яндекс.Пробки, затор растянулся больше, чем на семь километров. Движение на этом участке также осложняют ремонтные работы.

Ранее KP.RU сообщал о том, что утром 17 августа такси врезалось в грузовую ГАЗель на СВХ в районе съезда к Алтуфьевскому путепроводу. Пострадали два человека, сотрудникам МЧС пришлось деблокировать пострадавшего.