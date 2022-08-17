Синоптик Тишковец предупредил о магнитных бурях и температуре выше нормы 17 августа

Жаркая погода продолжает царствовать в столице Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

17 августа температура днем в Москве окажется выше нормы как минимум на 9 градусов, заявил в своем Телеграм-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец. Воздух прогреется до +31 градуса.

При этом погода останется ясной, осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

- В течение дня характер метоусловий - антициклональный. Купол высокого атмосферного давления, охвативший своим влиянием большую часть Русской равнины, продолжит удерживать жаркую погоду, - отметил Евгений Тишковец.

Также синоптик отметил, что ранее наблюдался корональный взрыв на солнце. Его последствия жители столичного региона ощутят вечером 17 августа. Вслед за этой геомагнитной бурей 18 августа придет мощный геомагнитный шторм. Метеочувствительные люди могут почувствовать себя хуже. Также могут возникнуть технические проблемы, особенно в сфере связи и навигации, предупредил Тишковец.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве 17 августа объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. В среду днем в столице ожидается температура до +32 градусов.