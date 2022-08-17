Причиной смога в Москве Рослесхоз назвал пожар в Рязанской области

На юге, юго-востоке Москвы легкое задымление. Оно пришло с локализованного пожара в Рязанской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Рослесхоза объяснили задымление на юге Москвы остаточными явлениями от лесного пожара в Рязанской области. Об этом сообщает официальный телеграмм-канал ведомства.

«На юге, юго-востоке Москвы легкое задымление. Оно пришло с локализованного пожара на землях иных категорий в Рязанской области», – заявили в Рослесхозе.

Также в ведомстве напомнили горожанам о том, что в период с 16 по 21 августа действует ограничение на пребывание в лесных зонах в и вокруг города, так как высок риск возникновения пожаров.

Ранее в пресс-службе Правительства Рязанской области сообщили о введении режима ЧС на территории Спасского района, и трёх очагах природных пожаров на территории региона.

Как сообщает ryazan.kp.ru, огонь возник на границе территорий Кудомского лесничества и Окского заповедника, площадь горящих лесов составляет около 500 гектаров. Известно, что в зону пожара была направлена аэромобильная группа. По словам врио-губернатора региона Павла Малкова, угрозы для населённых пунктов нет.