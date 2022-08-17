Официант кафе в Москве изнасиловал коллегу прямо на рабочем месте

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту заявления 21-летней девушки Фото: Архив "КП"

Работницу кафе на улице Удальцова в Москве изнасиловал коллега. Инцидент произошел прямо на рабочем месте, сообщает РЕН-ТВ.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту заявления 21-летней девушки. С ее слов, коллега, занимающий должность официанта, накинулся на нее во время рабочей смены 15 августа. 23-летнего молодого человека задержали на следующий день.

Похожий случай произошел в Москве в начале августа. Сотрудницу кафе в Москве изнасиловали двое коллег в первый рабочий день. Коллеги предложили девушке выпить, на утро она поняла, что над ней надругались.

Ранее KP.RU сообщал, что в Новой Москве девушка отбилась от насильника с помощью прохожих. Жертва оказала активное сопротивление, к ней на помощь пришли очевидцы, они спугнули мужчину, он скрылся. Подозреваемого задержали, с ним проводят следственные действия.