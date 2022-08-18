Плачущего ребенка в коляске оставили на солнцепеке в Москве

Ребенка оставили на солнцепеке в коляске Фото: Shutterstock

Соцсети взволновала видеозапись, сделанная очевидцем в Москве, на которой ребенок без головного убора в коляске мучается от палящего солнца и плачет. Сопровождающая его женщина - очевидцы предположили, что это мать или няня - не обращает на него никакого внимания и «периодически покрикивает».

«Ноль эмоций. Вот уже полчаса ребенок сидит в коляске, кричит, солнце в глаза. А она сидит в телефоне», - говорит за кадром автор ролика, размещенного в группе Пресня - Пресненский район ЦАО.

«Не издевается же она намеренно. А из-за тупости одного человека и надменности другого страдает ребенок», - возмутились в комментариях.

Впрочем, нашлись и те, кто осудил автора ролика, привлекшего внимание к проблеме: «Тепловой удар - ждать 30 минут и снимать - слов нет - одни эмоции».

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