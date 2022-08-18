Синоптик Тишковец рассказал, когда смог уйдет из Москвы

Смог над Рассказовкой Фото: Предоставлено очевидцами

Запах гари из-за рязанских пожаров будет ощущаться в Москве еще минимум два дня, заявил в своем Телеграм-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец. Причина этого состоит в том, что юго-восточный ветер, который принес дым в столицу, не сменится как минимум 36-48 часов.

Тем временем задымление ощущается уже и в центре Москвы. Это касается не только запаха, но и снижения видимости. Ранее хорошо различимые с расстояния от Садового кольца башни центра «Москва-Сити» теперь едва различимы в коричневом смоге.

Как сообщал KP.RU ранее, причиной появления дыма в столице стали пожары в Рязанской области. Эксперты выразили надежду, что бояться повторения ситуации 2010 года, когда Москва задыхалась от дыма торфяных пожаров, не стоит.

В помощь пожарным Рязани была направлена и московская группировка, в том числе - три вертолета и еще 75 единиц техники. Пожары помогают тушить 240 столичных спасателей.

Есть несколько способов снизить вред для здоровья, когда вы остаетесь в зоне задымления.

Что делать при смоге

1. Оставляйте окна закрытыми, а в помещении почаще делайте влажную уборку.

2. Пользуйтесь кондиционером.

3. Выходите на улицу только в крайнем случае, используйте при этом респираторы или маски.

4. Пейте побольше воды

5. Отложите занятия, связанные с физнагрузками, - такая активность стимулирует организм дышать чаще и глубже.