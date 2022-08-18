На тушение пожаров в Рязани отправили уже вторую группировку спасателей из Москвы

В Рязанскую область отправилась уже вторая группировка спасателей из Москвы. Фото: ГУ МЧС по Москве

Еще одна группа столичных спасателей выехала тушить пожары в лесах Рязанской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве. В состав сводного отряда вошли 57 сотрудников МЧС и 15 единиц техники.

Этой группе поставлена задача не допустить того, чтобы огонь перекинулся на населенные пункты, а также помочь ликвидировать возгорания.

Вместе с группой к месту тушения пожаров прибудет техника повышенной проходимости. Она поможет и московским, и рязанским пожарным добраться до возгораний в труднодоступных локациях.

По состоянию на утро 18 августа благодаря действиям авиации сбит верховой пожар. Тем не менее площадь, на которую распространился низовой пожар, остается большой.

- В настоящее время сохраняется три очага, общая площадь возгорания составляет 181 гектар. На тушении задействовано более 300 человек и более 100 единиц техники, - сообщил в своем Телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков.

Он добавил, что значительную помощь оказывает группировка сил из Москвы, которая прибыла в регион накануне, 17 августа. Как сообщал KP.RU, в ее состав вошли 240 человек и 78 единиц техники, включая авиацию.