Молодые предприниматели Москвы обсудят привлечение инвестиций в бизнес

В рамках дискуссионного клуба участники обсудят привлечение инвестиций в онлайн- и офлайн-бизнес.

Спикерами площадки выступят управляющий партнёр венчурного фонда CATS.VC Максим Чеботарёв и основатель и CEO системы сквозной аналитики Roistat, основатель и CEO сервиса автоматизации менеджмента Platrum.ru, инвестор сервисов аналитики Wildberries и бренда одежды 4teen Герман Гаврилов.

Максим Чеботарёв расскажет о возможностях привлечения финансирования в растущие компании. А также вместе с участниками встречи обсудит текущую ситуацию в бизнесе и объяснит цикличность кризисов. Помимо этого участники узнают о формировании воронки инвесторов.

Герман Гаврилов расскажет о системности бизнеса, включая работающие регламенты, контроль качества и систему KPI, а также объяснит, на чём основывается фундамент роста компании.

В рамках мероприятия традиционно пройдёт нетворкинг, где бизнесмены смогут завязать новые знакомства, пообщаться с единомышленниками и найти деловых партнёров.

г. Москва, Ленинградское шоссе, 39, стр. 1, отель DoubleTree by Hilton Moscow-Marina

18:00 — Сбор гостей

19:00 — Начало дискуссионного клуба

22:00 — Окончание работы дискуссионного клуба

Участниками Клуба молодых предпринимателей Росмолодёжь.Бизнес могут стать граждане России в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории страны (владельцы ООО (не менее 30% долевого участия), индивидуальные предприниматели и самозанятые).

Клуб молодых предпринимателей – это один из инструментов поддержки начинающих бизнесменов в рамках Всероссийской программы по развитию молодёжного предпринимательства трека Росмолодёжь.Бизнес Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Чтобы стать Членом Клуба, необходимо зарегистрироваться на платформе АИС «Молодёжь России». Участие в клубе бесплатное.

Для посещения любого мероприятия Клуба необходимо стать его участником и после зарегистрироваться на выбранное мероприятие.

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