Роспотребнадзор дал рекомендации, как спастись от смога в Москве

Жителям находящихся на пути потоков дыма городов порекомендовали носить на улице медицинские маски Фото: РИА Новости

В связи с распространением смога от рязанских пожаров над Москвой специалисты Роспотребнадзора порекомендовали родителям максимально сократить время пребывания детей на открытом воздухе, сообщается на сайте ведомства. Рекомендации обращены и к руководство дошкольных учреждений - в столичных садиках воспитанники в ближайшие дни будут гулять меньше обычного.

Взрослым же при выходе на улицу рекомендуют надевать медицинскую маску. Кроме того, сократить вред для здоровья поможет употребление минеральной воды, зеленого чая, морсов и соков. Также советуют пить больше воды.

Оставаясь в квартире или доме, лучше временно закрывать окна и пользоваться сплит-системой. Улучшит положение и частая влажная уборка. Она не только избавит от загрязнений, но и поможет поддержать должный уровень влажности воздуха.

Как сообщил KP.RU ранее, столичные медики также призвали горожан временно отказаться от пробежек, велопрогулок и спортивной активности на открытом воздухе. Они провоцируют более интенсивное дыхание, что в условиях задымления скажется на здоровье негативно.