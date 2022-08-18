Огромная свинья бегала на Дмитровском шоссе рядом с МКАД

Животное мешало столичным автомобилистам, его уже отловили

Огромную свинью отловили в Москве на проезжей части Дмитровского шоссе при съезде к Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД). Необычный участник дорожного движения бегал по трассе и мешал автомобилистам, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

Животное заметили в четверг, 18 августа, около полудня. По словам собеседника агентства, упитанная свинья не сидела спокойно у обочины, а, наоборот, всячески отвлекала водителей и выскакивала на прямо на дорогу. Сейчас ее отловили и увезли.

Ранее KP.RU сообщал, что инспекторы ДПС помогли утиной семье перейти дорогу. Для этого сотрудники ГИДББ временно перекрыли движение и помогли пернатым перебраться через бордюр и сойти на газон.

Напомним, в апреле 2022 года в столичном Гольяново заметили свинью в красном свитере. По словам хозяйки, свинка полностью социализирована и даже способна выполнять команды «рядом» и «сидеть». Необычного питомца кормят банановым пюре с льняным маслом.