Онлайн-заказ питания на молочной кухне через сервис mos.ru избавил жителей Москвы от 3 млн визитов в больницы. Фото: Shutterstock

В прошлом году был запущен онлайн-сервис для заказа питания на молочной кухне. Это позволило жителям Москвы сократить количество визитов в больницы и поликлиники - с начала года их стало на три миллиона меньше. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В прошлом году мы запустили услугу по заказу питания на молочной кухне онлайн. Благодаря этому можно не выходя из дома выбрать удобный график и подходящий молочно-раздаточный пункт, а получать продукты — просто по электронному направлению без лишних бумаг и необходимости ежемесячного посещения поликлиники», — сообщила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Оформить заявление и сделать заказ для получения питания на молочной кухне жители Москвы могут через сервис mos.ru.

Ранее KP.RU сообщал, что в Текстильщиках и Хорошево-Мневниках реорганизуют заброшенные участки.