В экстренных службах Москвы рассказали подробности поимки свиньи на Дмитровском шоссе возле МКАД

Свинью на МКАД поймали с помощью еды и одеяла

В четверг, 18 августа 2022 года, на Дмитровском шоссе возле МКАД была замечена огромная свинья. Животное бегало по всей проезжей части и мешало движению автомобилей. Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости о том, как удалось быстро поймать неожиданного участника дорожного движения.

"Отловили свинью довольно быстро - насыпали ей много еды и затем накрыли одеялом", — рассказал собеседник агентства. После этого животное увезли "в неизвестном направлении".

Ранее KP.RU сообщал, что инспекторы ДПС помогли утиной семье перейти дорогу. Для этого сотрудники ГИДББ временно перекрыли движение и помогли пернатым перебраться через бордюр и сойти на газон.

А в апреле текущего года свинья в красном свитере была замечена в столичном Гольяново.