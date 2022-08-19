ФСБ задержала троих жителей Московского региона за финансовые пожертвования ВСУ

Задержанным вынесено предостережение Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Двух молодых людей и девушку задержали в Москве сотрудники ФСБ за то, что те перевели деньги на счет фонда, который помогает армии Украины, сообщают РИА Новости. Их действия расценили как подготовку к государственной измене.

Сообщается, что фонд на собранные деньги покупает беспилотные летательные аппараты для украинской армии, тепловизоры, приборы ночного видения. Техника используется против солдат российской армии.

- С учетом того, что действия граждан, связанные с оказанием помощи иностранной организации, деятельность которой направлена против безопасности РФ, создают условия для совершения преступления, им объявлено официальное предостережение, — отмечается в сообщении.

Арестовывать задержанных не стали.

Ранее KP.RU сообщил, что обвиняемого в подготовке терактов у Кремля и здания ФСБ в 2017 году приговорили к пожизненному лишению свободы.