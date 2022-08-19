В честь дня рождения Чебурашки в Москве на ВДНХ раздадут тонну апельсинов

На ВДНХ 24 августа отметят день рождения Чебурашки. Фото: Пресс-служба ВДНХ

В Москве на ВДНХ 24 августа отметят день рождения одного из самых популярных мультгероев – Чебурашки, ему исполнится 56 лет. По случаю праздника гостям «Союзмультпарк» раздадут тонну апельсинов, сообщает пресс-служба выставочного комплекса.

Уточняется, что Чебурашка подарит апельсин каждому ребенку, который придет в мультимедийный центра с 10:30 до 21:00. Вход в павильон «Союзмультпарк» осуществляется по билетам.

Чебурашка станет талисманом новой космической экспедиции. Около павильона №34 «Космос» 24 августа в 19:00 новый индикатор невесомости торжественно передадут для отправки на МКС. 21 сентября Чебурашка вместе с экипажем полетит на орбиту на корабле «Союз МС-22».

Кроме того, посетители ВДНХ смогут посмотреть одну из сцен полнометражного фильма «Чебурашка» в пространстве, расположенном у макета ракеты «Восток». Кинолента выйдет в прокат 1 января 2023 года.

Ранее KP.RU сообщал, что Самое большое в мире мороженое весом в 100 кг приготовили на ВДНХ. Пломбир со сливовым вареньем и фундуком представили в полутораметровой креманке на площадке «Рестомаркет».