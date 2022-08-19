Ранее судимый мужчина избил и изнасиловал знакомую за гаражами в Москве

В Москве мужчина избил свою знакомую и надругался над ней Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 50-летнего мужчину, обвиняемого в избиении и изнасиловании знакомой на востоке столицы. Следствие ходатайствует о его аресте, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.

Инцидент произошел 10 августа 2022 года у «Большого Перовского пруда» на улице Новотетерки в столице. Обвиняемый, применяя физическую силу, оттащил женщину к гаражам. Там мужчина избил знакомую, а после под угрозой убийства надругался над ней и совершил «иные действия сексуального характера». Потерпевшая попала в больницу, ей оказали необходимую медпомощь.

Подозреваемого задержали в короткие сроки, это ранее судимый за аналогичное преступление уроженец Волгограда. Женщина опознала его. Расследование по делу продолжается.

Ранее KP.RU сообщал, что официант кафе в Москве изнасиловал коллегу прямо на рабочем месте. Он накинулся на 21-летнюю девушку во время смены 15 августа. Мужчину задержали на следующий день, полицейские проводят проверку.