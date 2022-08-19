Евгений Брюн снят с должности главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Евгений Брюн занимал должность главного внештатного психиатра-нарколога Министерства здравоохранения Российской Федерации. Сегодня, 19 августа 2022 года, он был снят с должности. Об этом сообщает Информационное Агентство ТАСС, ссылаясь на источник в ведомстве.

Кроме этого, в сообщении отмечается, что Минздрав России окажет содействие следствию по делу нарколога.

Ранее KP.RU сообщал о том, что главный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения России был задержан по делу о мошенничестве. Врач находится на допросе, по итогам которого, будет принято решение о мере пресечения.

Расследование по делу проводит УВД по Юго-Восточному административному округу города Москва. Евгений Брюн проверяется на причастность к скандальной истории о введении новых правил медицинского осмотра для автомобилистов в конце 2019 года.