Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Жара до +33 градусов ожидается в Москве в начале следующей недели Фото: Андрей АБРАМОВ

На следующей неделе в Москву вновь вернется аномальная жара. Воздух прогреется до +33 градусов, что на 7-8 градусов выше климатической нормы августа, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По словам синоптика, в понедельник, 22 августа, столбики термометров поднимутся до +28…+30 градусов, осадков не ожидается. При этом уже во вторник, 23 августа, температура поднимется до +31…+33 градусов. В течение всей недели атмосферное давление будет выше нормы на семь-десять мм ртутного столба.

«Воздушные массы со вторника будут перемещаться с юга - с Турции, с Малой Азии, с Ближнего Востока. Это приведет к тому, что температура будет на 7-8 градусов выше климатической нормы, в летний период это аномалия очень большая», - подчеркнул Вильфанд.

Знойная погода продержится в столице до середины недели, постепенно жара начнет спадать. При этом показатели по-прежнему будут немного выше нормы - +25…+29 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что запах гари снова ощущается в некоторых районах Москвы и Подмосковья. В частности, дымку видно в центре столицы, в Некрасовке и подмосковных Люберцах.