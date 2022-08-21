Запах гари снова ощущается в некоторых районах Москвы и Подмосковья Фото: Иван МАКЕЕВ

В московском регионе 21 августа вновь ощущается запах гари от лесных пожаров в Рязанской области, видна серая дымка. Как сообщал KP.RU, продукты горения долетают в столицу и из других регионов России, где также бушуют пожары.

По информации корреспондента KP.RU, в воскресенье утром смогом накрыло разные районы столицы и области. В частности, дымку видно в центре столицы, в Некрасовке и подмосковных Люберцах. Из-за сильного запаха гари в некоторых домах даже срабатывает пожарная сигнализация.

По информации Гидрометцентра России, утром в столице фиксируется ухудшение видимости из-за дыма и вулканического пепла. Атмосферное давление составляет 756 мм ртутного столба. В городе дует юго-восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +24…+26 градусов.

Напомним, сотрудники МЧС сообщили, рязанские пожары не вернут в Москву смог 2010 года. Тогда московский регион накрыл сильнейший смог из-за горения торфяников, видимость была минимальной. В Роспотребнадзоре рекомендуют жителям надевать маски, меньше находиться на открытом воздухе, не открывать окна, пить больше воды и регулярно проводить влажную уборку.