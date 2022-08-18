МЧС: Рязанские пожары не вернут в Москву смог 2010 года

Вчерашнее задымление на юге Москвы сегодня, 18 августа, распространилось по всему городу и заметно усилилось, от горожан регулярно поступают жалобы на затруднённое дыхание и неприятный запах. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вчерашнее задымление на юге Москвы сегодня, 18 августа, распространилось по всему городу и заметно усилилось, от горожан регулярно поступают жалобы на затруднённое дыхание и неприятный запах. Однако в ГУ МЧС по Московской области заверили «Интерфакс» в том, что ситуации 2010 года ожидать не стоит.

«На территории Московской области ситуация под контролем, фиксируются единичные очаги природных пожаров, которые ликвидируются в тот же день. Торфяники затоплены, угрозы торфяных пожаров нет», – сообщили в МЧС.

На территории Московской области ситуация под контролем, фиксируются единичные очаги природных пожаров, которые ликвидируются в тот же день. Фото: Иван МАКЕЕВ

Напомним, в 2010 году Москву накрыл сильнейший смог из-за горения торфяников, нынешняя же ситуация, как писал ранее KP.RU, связана с пожарами в заповедных лесах Рязанской области, где горят территории Кудомского лесничества и Окского заповедника. Столичные власти приняли решение помочь в решении проблемы, и направили в рязанские леса 240 спасателей и 78 единиц техники.